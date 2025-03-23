Забобони та прикмети стверджують, що у кожному домі є практично сакральні речі, які нізащо не можна викидати, повідомляє 24 Канал. Предки вірили, що це може притягнути нещастя до оселі.

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Дзеркало

Дзеркала у давнину вважалися надзвичайно містичними предметами. І викидати їх можна було тільки в одному випадку – якщо вони розбилися. Та й тоді це потрібно було зробити за усіма правилами – раніше ми писали, як викинути дзеркало, аби не притягнути до себе нещастя.

Вірили, що дзеркало навіть зберігає частину душі власника, і його руйнування може притягнути за собою чимало негативних наслідків.

Фотографії

Якщо викидати фотографії близьких людей, це може призвести до втрати зв'язку з ними, або ж навіть до початку смуги невдач та негараздів. Раніше вірили, що фотографії утримують енергію людини, тож до них ставилися дуже дбайливо.



Фотографії не можна викидати / Фото Pexels

Ключі

Якщо ви замінили замки в домі, не поспішайте викидати старі ключі – дуже часто вони асоціюються в прикметах з відкриттям нових можливостей. Якщо ж ви викинете зв'язку ключів, то начебто символічно закриєте вікно можливостей та нових ідей.

Гаманці

Викидати гаманець, навіть якщо ви вже купили новий – це велика помилка. Якщо гаманець зрештою опиниться у руках чужої людини, ви можете випадково передати їй свою фінансову удачу, а самі ж в майбутньому страждатимете від безгрошів'я.

Віник

З давніх-давен вірили, що віник – це оберіг дому. Їх ніколи не можна позичати чи брати чужий віник до свого дому – так можна передати свою удачу та домашній затишок, або ж забрати собі чужі негаразди.

Якщо вже й викидати віник, то тільки у місяць, що спадає, і якомога далі від дому.