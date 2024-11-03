Хорошая питательность почвы – это практически основа хорошего урожая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vse Roste. И для того, чтобы обеспечить высокое качество почвы, нужно вовремя вносить в него различные удобрения.

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Как сделать листовой компост

Листья, лежащие у вас прямо под ногами – это просто незаменимый ресурс для вашего огорода. Но пользу принесет он только тогда, если правильно его подготовить. Для этого подходит компост, который нужно регулярно перемешивать для насыщения кислородом, а также поливать, чтобы поддерживать деятельность бактерий.



Листья можно использовать на огороде / Фото Pexels

Учитывайте, что листовой компост может окислять почву, поэтому нужно следить за землей и, если необходимо, вносить известь. Кроме того, не все сырье подходит для приготовления компоста. Вот какие листья использовать нельзя:

орешник;

дуб;

голубика;

грецкий орех.

Удобнее всего бросать листья на компостирование в специальные сооружения, называемые компостницами. Можно соорудить такое приспособление и своими руками из досок, или же купить уже готовую пластиковую форму. Для того, чтобы компост получился таким, как следует, нужно соблюдать несколько простых правила: