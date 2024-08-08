Не только готовить еду: что можно делать с оливковым маслом в быту

Чаще всего оливковым маслом заправляют салаты или готовят на небольшом количестве пищу. Но оказывается, масло можно использовать в быту и на его основе очищать мебель и удалять загрязнения.

Это может звучать странно, но некоторые специалисты часто прибегают к интересным экспериментам, поэтому нашли несколько способов использования оливкового масла.

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Придайте блеск нержавеющей стали

На изделиях из нержавеющей стали могут быть отпечатки пальцев или лямы. Все, что надо сделать – нанести на поверхность масло и вытереть все бумажным полотенцем.

Улучшение эластичности кожи

Вдохните каплю оливкового масла на поверхность кожаной куртки. Этот процесс поможет изделию стать блестящим и мягким.

Предотвращение ржавчины

На чугунную посуду после использования советуют нанести тонкий слой оливкового масла, чтобы предотвратить ржавчину. Все лишнее уберите салфетками.



Оливковым маслом можно отчищать ржавчину / Фото Pexels

Удаление загрязнения

Используйте оливковое масло для удаления веществ, которые трудно удаляются. Совсем немного масла может удалить краску с кожи или поможет снять макияж.

Отполировка мебели

Мебель из дерева может потускнеть, а вот оливковое масло может помочь получить свежий вид. Все, что надо сделать – смешать масло с уксусом.

Восстановление деревянной посуды

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Со временем деревянная посуда может потерять блеск, поэтому ее стоит сначала помыть, а когда высохнет – смазать маслом.

Удалить клей с наклеек

Иногда на некоторых вещах или предметах могут быть наклейки. Их можно легко вывести, если налить на участок оливковое масло. Оставьте жидкость на несколько минут, а затем с помощью щетины или зубной щетки осторожно ототрите загрязнения.