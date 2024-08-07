Даже если вы часто моете внешнюю часть своей машины, когда вы в последний раз серьезно чистили салон? Конечно же, большинство автомобилистов регулярно пылесосят коврики, но остальные машины?

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Сиденья автомобиля

Прежде всего начать нужно с того, чтобы пропылесосить сиденья своей машины, чтобы убрать скрытые частицы пыли и крошки, которые могли попасть между сиденьями. Убедитесь, что проверили каждый уголок – в частности между спинками и за подушками.

После этого вы можете приготовить раствор из теплой воды с несколькими каплями мыла или дистиллированного уксуса и осторожно потереть сиденья круговыми движениями. А если на них остались устойчивые глубокие пятна, тогда стоит сбрызнуть на это место газированную воду и позволить ей постоять в течение часа. После этого повторите очистку.



Машину нужно качественно мыть / Фото Pexels

Руль и дверные ручки

Эти части машины должны чиститься чрезвычайно регулярно, ведь вы касаетесь их каждый раз, когда пользуетесь автомобилем. Многие из этих частей изготовлены из резины, а это делает их особенно восприимчивыми к улавливанию различной грязи и распространению бактерий.

Вентиляционные отверстия

Вам понадобится небольшая щетка или кусочек ткани, ведь вентиляцию машины нужно почистить очень тщательно. Дело в том, что именно эти отверстия могут распространять микробы по всему салону, когда вы включаете кондиционер.

Для очистки вы можете использовать мягкую щетку или тряпку из микроволокна, чтобы осторожно вымести пыль и мусор из вентиляции.

Пролитая вода и конденсат из подстаканника

Очень часто в этой части машины собирается влага, а она в автомобиле чрезвычайно нежелательна. Поэтому для того, чтобы избежать ее накопления, вы можете воспользоваться тканью. А для очистки используйте старую зубную щетку.