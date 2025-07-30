Эксперты дали садоводам несколько советов, которые помогут понять лучшие места для посадки растений, пишет 24 Канал со ссылкой на GardeningKnowHow.

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Где посадить гортензии?

Различные виды гортензий имеют различные потребности в свете, почве, воде и питательных веществах. Выбор правильного места является одним из важнейших факторов. Большинство сортов гортензии любят расти в полутени, а метельчатые гортензии предпочитают полное солнце.

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Популярные сорта гортензий любят кислую почву. Цветы способны менять цвет, поэтому если хотите синие гортензии – сажайте их в месте с кислым грунтом, а розовые кусты будут расти на нейтральном или щелочном.



В кислой почве растут синие гортензии / Фото Pexels

Лучшим местом для посадки гортензии считается восточная сторона дома. В этом участке куст получит утреннее солнце, а тогда послеобеденную тень, когда солнце будет находиться в зените. Метельчатые гортензии надо посадить в том месте, где не менее 6 часов будет полное солнце в день.

Садоводы советуют сажать цветы в дренированной, плодородной и кислой почве (если хотите синих гортензий). Выбрать надо такой сорт гортензии, который не пострадает от зимних морозов. К примеру, гладкая и метельчатая гортензия выдерживает сильные морозы.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, чем нужно полить гортензиии, чтобы они пышно цвели даже в жару.

Нельзя сажать гортензии во влажной почве с небольшим дренажем. Также плохим местом является участок под большими деревьями. Лучшим местом станет участок с полным утренним солнцем и дневной тенью.