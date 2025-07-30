Експерти дали садівникам кілька порад, які допоможуть зрозуміти найкращі місця для посадки рослин, пише 24 Канал з посиланням на GardeningKnowHow.

Читайте також Садіть ці 7 рослин біля гортензій: вони почнуть цвісти сильніше та яскравіше

Де посадити гортензії?

Різні види гортензій мають різні потреби у світлі, ґрунті, воді та поживних речовинах. Вибір правильного місця є одним з найважливіших факторів. Більшість сортів гортензії люблять рости у пів тіні, а волотисті гортензії віддають перевагу повному сонцю.

До речі, знайти насіння за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Популярні сорти гортензій люблять кислий ґрунт. Квіти здатні змінювати колір, тому якщо хочете сині гортензії – садіть їх в місці з кислим ґрунтом, а рожеві кущі будуть рости на нейтральному чи лужному.



У кислому ґрунті ростуть сині гортензії / Фото Pexels

Найкращим місцем для посадки гортензії вважається східний бік будинку. У цій ділянці кущ отримає ранкове сонце, а тоді післяобідню тінь, коли сонце перебуватиме в зеніті. Волотисті гортензії треба посадити в тому місці, де щонайменше 6 годин буде повне сонце на день.

Садівники радять садити квіти у дренованому, родючому та кислому ґрунті (якщо хочете синіх гортензій). Обрати треба такий сорт гортензії, який не постраждає від зимових морозів. До прикладу, гладка та волотиста гортензія витримує сильні морози.

До слова, раніше ми вже розповідали про те, чим потрібно полити гортензії, аби вони пишно цвіли навіть у спеку.

Не можна садити гортензії у вологому ґрунті з невеликим дренажем. Також поганим місцем є ділянка під великими деревами. Найкращим місцем стане ділянка з повним ранковим сонцем та денною тінню.