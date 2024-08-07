Навіть якщо ви часто миєте зовнішню частину своєї машини, коли ви востаннє серйозно чистили салон? Звісно ж, більшість автомобілістів регулярно пилососять килимки, але решта машини?
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Сидіння автомобіля
Перш за все почати потрібно з того, аби пропилососити сидіння своєї автівки, аби прибрати приховані частинки пилу та крихти, які могли потрапити між сидіннями. Переконайтеся, що перевірили кожен куточок – зокрема між спинками та за подушками.
Після цього ви можете приготувати розчин з теплої води з кількома краплями мила чи дистильованого оцту та обережно потерти сидіння круговими рухами. А якщо на них залишилися стійкі глибокі плями, тоді варто збризнути на це місце газовану воду та дозволити їй постояти протягом години. Після цього повторіть очищення.
Машину потрібно якісно мити / Фото Pexels
Кермо та дверні ручки
Ці частини машини мають чиститися надзвичайно регулярно, адже ви торкаєтеся їх кожного разу, коли користуєтеся автомобілем. Чимало цих частин виготовлені з гуми, а це робить їх особливо сприйнятливими до вловлення різного бруду та поширення бактерій.
Вентиляційні отвори
Вам знадобиться невелика щітка чи шматочок тканини, адже вентиляцію машини потрібно почистити дуже ретельно. Річ у тому, що саме ці отвори можуть поширювати мікроби по всьому салону, коли ви вмикаєте кондиціонер.
Для очищення ви можете використати м'яку щітку чи ганчірку з мікроволокна, аби обережно вимести пил та сміття з вентиляції.
Розлита вода та конденсат з підсклянника
Дуже часто у цій частині машини збирається волога, а вона в автомобілі надзвичайно небажана. Тож для того, аби уникнути її накопичення, ви можете скористатися тканиною. А для очищення використайте стару зубну щітку.