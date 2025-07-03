Якщо у вас на ділянці завівся кріт, недооцінювати шкоду, якої він може завдати городині, точно не варто, повідомляє 24 Канал. Ці невеликі тварини можуть здаватися милими, але легко проникають на грядки та знищують коріння рослин.

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Як гуманно позбутися кротів?

Існує один перевірений сільський метод, який допоможе позбутися кротів – і це карбід кальцію. Для того, аби спосіб подіяв, вам потрібно відшукати свіжу норову кроту та покласти у заглиблення кілька шматочків карбіду.

Після цього обережно засипте ямку землею та полийте водою. Від контакту з вологою карбід починає виділяти газ із дуже різким запахом. Кроти його не переносять, і тому швидко почнуть тікати геть з вашого городу.

Ще один популярний і перевірений метод – це шумовий відлякувач, що працюватиме від вітру – це може бути вітряк з пластикової пляшки чи дзвіночки. Вставити палицю з відлякувачем потрібно прямо поряд з кротовою норою, аби тварину налякали звуки, і він почав тікати з ділянки.

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Кротів можна прогнати з городу і саду / Фото Pexels

Які рослини відлякують кротів?

Для того, аби не допустити кротів на свою ділянку, ви можете також висадити на ній та по периметру кілька рослин, які кроти не переносять. Їхній запах здається їм надто різким, і вони не наближатимуться до них.

Найкраще діятимуть чорнобривці та нарциси. До речі, про неймовірну користь чорнобривців на городі ми вже розповідали раніше. Окрім того, ви можете розкидати по ділянці різне дрантя з поганим запахом: наприклад, тканину, просочену бензином, гасом чи розчинником, нафталін, дуст, тухлі риб'ячі голови тощо.

До слова, якщо у вас на ділянці є кішка, про кротів можна взагалі не турбуватися – ці тварини просто не терплять запаху кротячих фекалій.