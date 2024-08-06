Кортизол називається гормоном стресу через основну роль у біологічній реакції на стрес. Втім, люди схильні думати про нього тільки негативно, адже насправді він є основним гравцем у багатьох функціях і системах організму.

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Висипайтеся

Достатній сон більш важливий для загального здоров'я, ніж ви можете уявити. І він також впливає і на рівень кортизолу. Та, виявляється, велика кількість дорослих людей не сплять достатньо.

Нормальною кількістю сну вважається 7 – 9 годин на ніч. І якщо ви не будете отримувати його достатньо, це може вплинути та на реакцію на стрес, і на його кількість та інтенсивність.

Регулярно займайтеся спортом

Вам може здаватися, що фізична активність взагалі не пов'язана зі стресом, та регулярні вправи є потужним руйнівником хвилювання. Намагайтеся щодня активно рухатися та займатися спортом принаймні по 30 хвилин.

Це може бути й ходьба, і його, і навіть танці на кухні – вся ця активність буде для вас корисною.

Техніки релаксації

Ви можете опанувати методи управління стресом: наприклад, вправами на глибоке дихання або ж прогресивне розслаблення м'язів – це може серйозно знизити рівень кортизолу.



Релаксація дуже важлива / Фото Pexels

Знайдіть хобі, яке приносить задоволення

Звісно, контролювати усі фактори у житті завжди не вдасться, та регулярні заняття приємними хобі, які приносять радість та щастя, може бути дуже корисне. Вони приносять відволікання від стресу у здоровий спосіб та допоможуть контролювати ваші реакції.

Розвивайте здорові стосунки

Сильні соціальні зв'язки є вирішальними для стійкості до стресу. І якщо люди навколо вас дратують, змушують кричати та нервуватися, це вагомий сигнал, що потрібно змінити оточення, або ж встановити здорові межі для свого психічного благополуччя.