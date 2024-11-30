Зачем вешать прищепку на душ: неожиданный лайфхак, о котором знают не все

Обычные прищепки для одежды очень часто становятся незаменимыми помощниками не только во время сушки одежды, но и в других ситуациях.

Деревянные прищепки для одежды можно найти практически в каждом доме, ведь они незаменимы для того, чтобы высушить одежду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред". Впрочем, с их помощью можно также выполнить и кучу других неожиданных задач.

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Зачем цеплять прищепку на душ

Оказывается, благодаря обычной прищепке можно избавиться от вечной проблемы в ванной комнате – затхлого неприятного запаха влаги. Если вы хотите превратить свою ванную комнату в настоящий спа-салон, тогда нужно воспользоваться обычной хитростью.



Прищепка поможет распространить приятный аромат / Фото Pexels

Прежде всего, возьмите деревянную прищепку и эфирное масло, и нанесите несколько капель на предмет. После этого прищепку можно прицепить к лейке душа или шторки для ванной. Пар от горячей воды может быстро распространить аромат по всей комнате, создавая расслабленную, спокойную атмосферу. Но это – далеко не единственное применение прищепки. Вот еще несколько, которые могут облегчить привычные дела в доме: