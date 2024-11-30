Зачем вешать прищепку на душ: неожиданный лайфхак, о котором знают не все
Обычные прищепки для одежды очень часто становятся незаменимыми помощниками не только во время сушки одежды, но и в других ситуациях.
Деревянные прищепки для одежды можно найти практически в каждом доме, ведь они незаменимы для того, чтобы высушить одежду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред". Впрочем, с их помощью можно также выполнить и кучу других неожиданных задач.
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Зачем цеплять прищепку на душ
Оказывается, благодаря обычной прищепке можно избавиться от вечной проблемы в ванной комнате – затхлого неприятного запаха влаги. Если вы хотите превратить свою ванную комнату в настоящий спа-салон, тогда нужно воспользоваться обычной хитростью.
Прищепка поможет распространить приятный аромат / Фото Pexels
Прежде всего, возьмите деревянную прищепку и эфирное масло, и нанесите несколько капель на предмет. После этого прищепку можно прицепить к лейке душа или шторки для ванной. Пар от горячей воды может быстро распространить аромат по всей комнате, создавая расслабленную, спокойную атмосферу. Но это – далеко не единственное применение прищепки. Вот еще несколько, которые могут облегчить привычные дела в доме:
- Фиксация ложки на сковороде. Не хотите, чтобы ложка упала в кастрюлю или сковородку? Просто закрепите на ручке деревянную прищепку, и тогда кухонная утварь всегда будет оставаться там, где следует.
- Украшение интерьера. Прищепки идеально подходят для создания оригинальных и стильных подвесных рамок. Вы можете натянуть на стену веревку и с помощью маленьких прищепок закрепить фотографии или картинки.
- Сохранение свежести продуктов. Деревянные прищепки помогут загерметизировать пакеты с продуктами, чтобы они портились не так быстро.
- Организация кабелей. Зарядные устройства и кабели могут создать настоящий беспорядок дома. Для того, чтобы этого избежать, вы можете защепить кабели прищепкой, чтобы они не перекручивались.
- Импровизированная закладка. Если вы забыли, на какой странице остановились во время чтения, следующий раз вы можете воспользоваться прищепкой для того, чтобы заметить нужную страницу.