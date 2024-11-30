Навіщо вішати прищіпку на душ: несподіваний лайфхак, про який знають не всі

Звичайні прищіпки для одягу дуже часто стають незамінними помічниками не тільки під час сушіння одягу, але й в інших ситуаціях.

Дерев'яні прищіпки для одягу можна знайти практично у кожному домі, адже вони незамінні для того, аби висушити одяг, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главред". Втім, з їх допомогою можна також виконати і купу інших несподіваних завдань.

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Навіщо чіпляти прищіпку на душ

Виявляється, завдяки звичайній прищіпці можна позбутися вічної проблеми у ванній кімнаті – затхлого неприємного запаху вологи. Якщо ви хочете перетворити свою ванну кімнату на справжній спа-салон, тоді потрібно скористатися звичайною хитрістю.



Прищіпка допоможе поширити приємний аромат / Фото Pexels

Перш за все, візьміть дерев'яну прищіпку та ефірну олію, та нанесіть кілька крапель на предмет. Після цього прищіпку можна причепити до лійки душу чи шторки для ванної. Пар від гарячої води може швидко поширити аромат по всій кімнаті, створюючи розслаблену, спокійну атмосферу. Але це – далеко не єдине застосування прищіпки. Ось ще кілька, які можуть полегшити звичні справи в домі: