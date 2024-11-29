Зазвичай за усіма справами дуже складно знайти час на прибирання будинку, повідомляє 24 Канал. Особливо, якщо його потрібно проводити частіше, ніж раз на тиждень.

Цікаво Не тільки для зняття лаку: 5 несподіваних застосувань ацетону

Для чого потрібно мити підлогу?

Насправді те, що люди зазвичай називають пилом, є твердими мікроскопічними частинками. Коли вони менші, ніж 10 мікронів, тоді можуть вільно переміщуватися у просторі. І саме цей пил, що літає в повітрі, ми й бачимо у сонячні дні.

Втім, пил не з'являється у домі сам собою, попри те, що може здаватися саме так. Формується він з пір'я, лупи та вовни і може походити від життєдіяльності людей та домашніх тварин, а також частинок комах, фрагментів шкіри та волосся людини.

Проблема полягає в тому, що в пилі можуть бути пилові кліщі, які є настільки маленькими, що залишаються практично невидимими для людського ока. Вони живуть в кожній квартирі чи приватному домі, і для людини небезпечними вважаються відходи їхньої життєдіяльності.



Підлогу потрібно регулярно мити / Фото Pexels

Порошинки можуть вбирати в себе практично усі речовини, які можуть потрапити в приміщення, і тому прибирати їх потрібно швидше, ніж вони встигатимуть накопичуватися.

Як часто потрібно мити підлогу в домі?

Саме миття підлоги допомагає позбутися і пилу, і бруду, а також сприяє створенню більш здорового середовища з кращою якістю повітря. Втім, далеко не всі знають відповідь на питання: як часто вдома потрібно мити підлогу?

Загалом експерти радять мити підлогу у домі кожні 2 – 3 дні. Так можна підтримувати достатню чистоту та свіжість в оселі, окрім того, це також продовжить термін служби підлогового покриття. Втім, кілька факторів можуть призвести до того, що вам потрібно буде робити це частіше: