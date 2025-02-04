Хозяйки в современной жизни привыкли пользоваться специальными химическими средствами для устранения пятен, однако такое копеечное средство как сода, ничем не хуже, пишет 24 Канал. Сода является сорбентом и абразивом, поэтому не только очищает поверхности, но и способна устранить засоры в сливе раковины.

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Чистка серебра

Чтобы привести в порядок потемневшие серебряные украшения, стоит воспользоваться содой с водой, которую надо развести в пропорции 3:1. Этой смесью нужно протереть изделия, а потом прополоскать водой и вытереть насухо.

Очистка кухонных поверхностей

Благодаря соде можно почистить кухонные поверхности из нержавеющей стали, столешницы и микроволновую печь. Нужно смешать соду с водой и протереть поверхности губкой.

Выведение жира из кастрюль

Для эффективного удаления жира с кастрюль, их нужно задействовать в растворе соды с моющим средством и оставить на 2 часа. После указанного времени хорошо потрите скребком, чтобы весь жир легко отошел.



Сода является универсальной в быту / Фото Pinterest

Прочистка слива в раковине

Чтобы прочистить трубы и вывести неприятный запах насыпьте в слив 2 – 3 столовые ложки соды и залейте половиной стакана воды. Далее закройте пробкой и оставьте на час. После указанного времени промойте сифон проточной водой.

Выведение неприятного запаха из обуви

Неприятный запах может нейтрализовать обычная пищевая сода. Нужно лишь засыпать ее в стельки и оставить на 30 минут, а дальше высыпать в содержимое и убрать остатки пылесосом.

Удаление плесени в ванной

Плесень может активно разрастись на стенах, потолке или в промежутках между плитками. Чтобы побороть плесень, надо содой потереть проблемные места, а через 3 минут все вытереть влажной мочалкой.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Устранение плохого запаха из холодильника

Сода – это абсорбент, которая отлично справляется с впитыванием неприятных запахов. Чтобы избавиться от вони из холодильника, поставьте в дверцу пачку соды. Дополнительно можно помыть холодильник раствором соды – в литре воды разведите 2 столовые ложки средства и тщательно помойте дверцу и полочки.