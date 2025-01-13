Соль наши предки издавна считали очень мощным продуктом, который имеет необыкновенную энергетику. С ее помощью можно было и дом защитить от зла, и наложить сглаз, сообщает 24 Канал.

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Как использовать соль дома

Соль издавна использовали в различных обрядах, чтобы защитить дом, дом, привлечь успех и обратить гармонию в дом. И один из самых необычных способов использования соли – это ставить ее на ночь под кровать. Оставлять ее нужно было на несколько дней – и поэтому может возникнуть закономерный вопрос: зачем?

Ответ прост – древние приметы утверждают, вроде бы это должно привлечь финансовый успех в дом и улучшить финансовое положение. Впрочем, это только побочный плюс от этого обряда. Главная его цель – отогнать от своего дома все проблемы и беды, избавиться от ссор.



Соль помогает привлечь деньги / Фото Pexels

На сколько оставлять соль под кроватью?

В идеале соль должна простоять под кроватью три дня – именно столько времени нужно для того, чтобы получить лучший эффект. Соль можно поставить в пакете или выложить на тарелку, или насыпать ее в коробку из-под спичек. После того, как пройдет это время, соль нужно достать и смыть проточной водой.

Ни в коем случае ее нельзя использовать – ни для уборки, ни для приготовления пищи. Соль впитала в себя весь негатив, и так вы только лишите ритуал силы. Кстати, есть еще другой способ использовать соль – для этого нужно несколько ложек продукта развести в стакане с водой и поставить на тумбочку возле кровати.

Так стакан с водой перетянет на себя негативные эмоции, и утром эту воду нужно будет просто слить в раковину или унитаз. После этого тщательно вымойте стакан, а вечером налейте свежую воду и разведите в ней соль.