Иногда в самый необходимый момент нам нужен маленький кусочек ткани, а под рукой ничего нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

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В таком случае советуем хранить старые носки и узнать об определенных способах их использования.

Перчатка для вытирания пыли

Старыми носками можно вытирать пыль дома. Ими можно воспользоваться, если нет подходящей тряпки. С помощью носка можно очистить труднодоступные места – лопасти вентиляторов или рамки для фотографий.

Тряпка для маркеров

Если вы пользуетесь доской для маркеров, то старым носком можно все вытереть. Достаточно будет только одеть ее на руку, чтобы ее очистить.

Игрушка для собаки

Собаки любят играть игрушками, поэтому несколько носков завяжите вместе, чтобы создать игрушку для грызения.

Ткань для уборки

Старым носком можно протирать кухонные столешницы, краны и столы. Также этой тканью можно мыть автомобиль или велосипед.



Старые носки можно использовать повторно / Фото Pexels

Куклы из носков

Маленьким детям будет интересно создавать из носков игрушки или куклы, поэтому нужно приобрести лишь несколько аксессуаров для рукоделия и можно заинтересовать ребенка интересным времяпрепровождением.

Защита для стеклянных банок

Из-за повреждения стекла, банки могут разбиться, поэтому для того, чтобы не произошло утечки, наденьте на нее старый носок.

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Блокатор сквозняков

Если собралось много непарных носков, то один самый большой надо наполнить другими и использовать его как блокатор сквозняков у дверей.