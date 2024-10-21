Личинки майского жука навсегда исчезнут из почвы: вот как от них избавиться

Майские майские жуки – это сезонные жуки, которые исчезают до конца июня или даже раньше, а питаются они листьями деревьев. Но вредны они по другой причине: немало беды могут нанести их личинки, которые могут жить в почве годами.

На первой стадии развития личинки майского жука выглядят маленькими и грязно-белыми. Впрочем, они быстро растут и начинают питаться не только гумусом, но и корнями всех растений, что попадутся на их пути. Porady 24 подготовили способы, которые помогут от них избавиться.

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Как понять, что хрущ появился на участке

Возможно, в течение лета и осени вы замечали, что некоторые растения начинают быстро увядать и погибать – это и является главным сигналом, что на вашем участке появились личинки майского жука. Они прогрызают корни, и такие растения потом легко выдернуть из почвы.

Повреждение корней может полностью уничтожить не только овощи, но даже и молодые деревья. Подтвердить, что виной всему личинки, можно только в случае, если вы найдете ее. Впрочем, обычно это совсем не сложно.



Личинок майских жуков нетрудно обнаружить на участке / Фото Pexels

Как бороться с личинками

Главная проблема в борьбе с борозняком в том, что постепенно личинки углубляются в землю все дальше – на 30 или даже 40 сантиметров. Именно поэтому их иногда трудно удалить и уничтожить во время перекопки огорода механическим путем.

Вы можете попробовать бороться с личинками с помощью отлова и уничтожения взрослых особей. Для этого нужно приготовить световую ловушку: взять сосуд, обмазанную солидолом или другим липким веществом, и установить внутри источник света.

Когда боретесь с личинками, важно также помнить, что им очень не нравится азот, поэтому хорошая подкормка огорода этим веществом может пригодиться: используйте аммиачную селитру или другой препарат, который его содержит.

И все же наиболее эффективными методами борьбы считаются инсектициды. Рекомендуется применять препараты, которые имеют контактно-кишечный принцип действия.