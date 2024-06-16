Вы могли и не знать, однако черви на черешне появляются не просто так. Оказывается, что существует вишневая муха, которая зимует в верхнем слое почвы, а с началом тепла выбирается на поверхность.

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В основном их пищей является черешневый и вишневый сок, а когда они насыщаются, то начинают откладывать яйца внутрь черешни. Таким образом в плодах появляются черви.

Что сделать, чтобы в черешнях не было червей

Если вы приобрели червивые черешни или же собрали испорченным едва ли не весь урожай, то переживать не стоит. Не выбрасывайте ягоды, поскольку плоды еще можно спасти. Для этого замочите черешни в подсоленной воде.

Пошаговая инструкция

На полкилограмма черешен нужен 1 литр воды и 1 чайная ложка соли. Переберите ягоды и выбросьте гнилые и испорченные, тогда черешни промойте под проточной водой.

Размешайте воду комнатной температуры с солью и высыпьте черешни в миску. Жидкость должна полностью их покрывать. Оставьте черешни в воде на 30 минут. За это время черви сами вылезут из ягод. После этого промойте черешню под проточной водой и можете употреблять.

Чем обработать деревья черешни от червей

Еще весной землю вокруг деревьев черешни надо накрыть черной пленкой. Такая ловушка не позволит вишневой мухе вылететь из почвы.

В случае, если вы этого не сделаете, черешни надо опрыскивать в начале потепления, когда мухи начинают вылетать из земли.



Деревья черешни надо обрабатывать специальным раствором / Фото Pexels

Народные средства от вишневой мухи

Хозяйственное мыло

В 5 литров воды добавьте 2 чайные ложки натертого хозяйственного мыла и 2 чайные ложки масла. Раствор влейте в опрыскиватель и обрабатывайте им дерево каждые 3 – 5 дней.

Табак

В садовом магазине приобретите настой табачной пыли. В 10 литрах воды разведите 500 граммов настоя с добавлением 3 столовых ложек жидкого мыла. Дайте настояться 2 суток, а после этого обрабатывайте деревья.

Хвоя

Одну ветку сосны или ели поставьте в воду с кастрюлей и доведите до кипения. Этим раствором обрабатывайте дерево черешни.