Маленькие дрозофилы появляются в доме или квартире не просто так. В основном они слетаются на остатки пищи или подгнившие фрукты. Поэтому очень важно следить за их свежестью, потому что даже малейшее появление гниения приведет к появлению мошек на кухне.

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Появление мошек в квартире может быть вызвано органическими отходами. Больше всего дрозофил размножается в свалках, где находятся пищевые отходы.

Также причиной их появления являются комнатные растения. Если земля в горшках влажная – это идеальная среда для появления личинок.

Не менее распространенной причиной появления насекомых являются проблемы с сантехникой. К появлению вредителей ведут засорения в трубах и остатки пищи в раковине или возле нее. Поэтому надо провести тщательную уборку, чтобы свести к минимуму их появление.

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Народные средства от мошек

Многие люди любят использовать винную ловушку от мошек. В стакан или банку надо налить немного красного вина и затянуть сверху пищевой пленкой. Тогда зубочисткой стоит сделать несколько отверстий. Насекомые залетят внутрь, но уже не смогут выбраться.

Также хорошо помогает избавиться от дрозофил хорошо помогает жидкое мыло и яблочный уксус. В банке смешайте уксус и несколько капель мыла. Жидкость расставьте в тех местах, где замечали ранее скопления насекомых.

Некоторые эксперты говорят, что помощной является ловушка из молока, черного перца и сахара. В стакане надо развести 4 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки молотого перца. Все перемешайте, добавьте молока и подогрейте на медленном огне. Разлейте готовый раствор по баночкам и расставьте в тех местах, где есть больше всего вредителей. Мошек привлечет запах, поэтому они там утонут.

Есть еще одно замечательное средство – ванилин, который может помочь ничем не хуже. В стакан воды надо добавить 1 чайную ложку порошкового ванилина, перелить в пульверизатор и побрызгать в местах скопления насекомых.

Для еще лучшего эффекта можно сделать саше с ванилином. Насыпьте его в тканевые мешочки и разложите на полочки, возле фруктов на кухне или мусорника. Дрозофилы не любят запаха ванилина, поэтому не задержатся в вашем доме.