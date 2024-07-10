Чем обработать помидоры от фитофторы: копеечный метод, который спасет урожай

Фитофтора – это опасное грибковое заболевание, которое может уничтожить урожай за несколько дней. Грибок даже имеет свойство привыкать к некоторым препаратам и может вывестись, не так уж и легко.

Оказывается, есть один копеечный метод который способен избавить помидоры от фитофторы.

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Чем обработать помидоры от фитофторы

Чтобы избавиться от фитофторы, надо применять несколько подходов, потому что грибы могут приспособиться к веществам, которые вы выберете, и перестанут на них реагировать. Самым эффективным препаратом считается медный купорос.

Возьмите 2 столовые ложки средства и растворите в 10 литрах воды. Перед цветением этим раствором надо подлить помидоры. Также можете использовать кальциевую селитру (1 столовая ложка на 10 литров воды) или препарат "Фитоспорин".

Защиту томатов можно поддерживать фунгицидами. Их надо добавлять в воду для полива и использовать через раз.



Фитофтору можно вывести из помидоров / Фото Pexels

Народные средства от фитофторы

Если же вы увидели фитофтороз на ранней стадии, то его можно побороть без применения химикатов. Вот несколько самых популярных народных методов, которые можно применить против грибкового заболевания.

Настой чеснока с марганцем

100 граммов зубчиков, стрелок и листьев чеснока измельчите и залейте 200 миллиграммами воды. Дайте сутки настояться, процедите, а потом разведите в 10 литрах воды и добавьте 1 грамм перманганата калия. Этим раствором надо полить помидоры.

Настой соломы

Сено или солому надо залить 10 литрами воды, добавить мочевины и настаивать несколько дней, а потом процедить и обработать растение.

Дрожжи

Разведите 80 граммов в воде и полейте раствором помидоры.

Йод

В 10 литрах воды растворите 1 литр нежирного молока и 20 капель йода и обработайте кусты.

Уксус

Бороться от фитофторы можно с помощью уксуса. В 10 литрах воды разведите 100 миллилитров 9% уксуса и сразу опрыскайте раствором помидоры.

Профилактика от фитофторы кефиром и солью

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Чтобы помидоры повторно не заразились, возьмите стакан поваренной соли и разведите в 10 литрах воды. Этим рассолом сразу опрыскайте растение.

Другой вариант заключается в разведении 10 литров воды с 1 литром кефира. Раствору надо дать побродить 2 дня, а тогда обработать средством помидоры. Однако этот метод подходит после высадки овощей в грунт.