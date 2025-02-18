Известковый налет с унитаза сойдет за считанные секунды: нужна всего одна таблетка

Жесткая вода оставляет меловые минеральные отложения, которые портят вид туалета. Порой избавиться от известкового налета в унитазе не так легко, однако благодаря одной таблетке, которая находится на вашей кухне – ситуацию можно исправить.

Со временем эти пятна накапливаются, поэтому их становится трудно удалить, а унитаз выглядит неухоженным, пишет 24 Канал. Не всегда отбеливатель может справиться с проблемой. В большинстве случаев он лишь маскирует цвет, но не очищает известковый налет.

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Чем отмыть известковый налет

Специалисты нашли удобную и доступную альтернативу, которая имеет гораздо лучший эффект. Вам понадобится обычная таблетка для посудомоечной машины. Ее надо поместить в унитаз, залить теплой водой и дать настояться 15 минут.

После этого возьмите ершик и начните чистить известковые пятна, которые должны исчезнуть за считанные секунды на ваших глазах. После мытья смойте воду в унитазе.

Хорошо помогает справиться с налетом обычный уксус. Нужно залить средство в унитаз и оставить на ночь. К утру уксусная кислота растворит известковый налет, поэтому его можно будет легко удалить щеткой.



Известковый налет выводит таблетка для посудомоечной машины / Фото Pexels

Кроме того, применяют сочетание уксуса и соды. Сначала надо насыпать соду в унитаз и оставить на несколько часов, а после этого залить уксус. Щипящая реакция поможет растворить отложения.

Пригодится обычная кока-кола. Ее надо аккуратно налить на стенки унитаза и оставить на 30 минут. Газировка прекрасно растворяет налет и хорошо смывается водой.

Также можно насыпать в унитаз два пакетика лимонной кислоты, а один растворить в бачке. Оставьте средство действовать на 3 часа. За это время он эффективно размягчит большую часть известкового налета, а дальше все нужно почистить щеткой или наждачной бумагой.