Не появятся никогда: как обработать двор от клещей

В весенне-летнее время на участке появляется немало клещей. В основном их много в парках и лесу, впрочем, в домашнем саду они также могут быть. Побороть вредных клещей можно достаточно просто, важно лишь понимать, как именно это делать.

Для того, чтобы уверенно себя чувствовать в собственном саду, нужно тщательно обработать участок против опасных насекомых, пишет 24 Канал. Клещ довольно маленький, поэтому на одежде его можно не заметить, а его укус станет не только болезненным, но и очень опасным. Клещи переносят серьезные заболевания, поэтому могут заразить человека.

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Что отпугивает клещей

Садоводы говорят, что клещей отпугивают растения с очень резким запахом. Для того, чтобы избавиться от вредителей, активно используют эфирные масла некоторых трав.

К примеру, розмарин способен отпугнуть клещей, мух и даже тлю, потому что имеет очень сильно резкий аромат. Известен своим устойчивым и горьким запахом полынь. Его даже используют в репеллентах от клещей, моли и блох. Кроме того, клещи совсем не переносят запаха чеснока из-за особого резкого запаха. Если посадите эти растения, то можете быть уверены в том, что клещей на участке не будет.



От клещей можно избавиться на собственном дворе / Фото Pexels

Специалисты даже определили интересный факт обнаружения клещей. Нужно белой марлевой тканью пройтись по закоулкам двора и провести по траве. Если клещи есть во дворе, то их значительная часть зацепится на ткань и тогда уже придется активно обрабатывать участок.

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Распылять участок химикатами нужно тогда, когда на улице будет спокойная погода без дождя и ветра. Лучше всего подойдет для этого солнечный и теплый день, потому что именно в теплый день клещи любят вылезать на поверхность. Специальными растворами нужно опрыскать не только траву, но и все выше нее еще на метр. Также надо обязательно обработать нижние ветви деревьев, пороги и входные двери.