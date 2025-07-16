Кофейная гуща отпугивает комаров из квартиры: об этом секрете знают единицы

Лето – самое активное время комаров, которые залетают на свет в квартиру и становятся настоящими вредителями, поскольку кусая вызывают сильный зуд. Есть много безопасных и экономных способов с комарами, впрочем об одном из них знают единицы.

Использовать инсектицидные аэрозоли не совсем целесообразно в квартире, поскольку в таких средствах содержатся токсичные вещества, которые могут оседать на поверхностях, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как отпугнуть комаров из квартиры?

Оказывается, что вывести комаров из квартиры можно благодаря обычной кофейной гуще. Особенно этот лайфхак будет полезен для тех, кто любит пить заварной кофе и всегда имеет осадок в чашке после кофепития.

Кофейная гуща является прекрасным натуральным средством против комаров. Она вполне доступна и не требует лишних затрат. Комары имеют очень чувствительную обонятельную систему, поэтому убегают подальше резких запахов. Запах кофеина и горького масла сбивают обонятельные рецепторы комаров и не позволяют найти человека по запаху.



Кофейная гуща отпугивает комаров / Фото Pexels

Запах кофе может сигнализировать вредителям об опасности, поэтому они будут стараться обходить это место. Кофейная гуща способна препятствовать размножению комаров, поскольку определенные ее компоненты являются токсичными для личинок и яиц, которые находятся в стоячей воде – кладке комаров для потомства. Именно поэтому некоторые специалисты советуют рассыпать гущу в ведра, лейки, цветочные горшки или мелкие водоемы во дворе.

Использовать кофейную гущу против комаров в доме можно несколькими способами.

Сушеная гуща

Использованную гущу нужно просушить и разложить в емкость, накрыв фольгой, чтобы влага испарялась.

Тление гущи

Сухую кофейную гущу можно поджечь как ароматическое благовоние. Нужно насыпать ее в подсвечник и поднести спичку с огнем.

К слову! Избавиться от надоедливых мух дома очень просто. Нужно лишь воспользоваться несколькими лайфхаками.

Рассыпание по дому

Дома сухую гущу можно положить возле окон, дверей и других мест, где часто летают комары. Для усиления эффекта, гущу можно смешать с сушеной лавандой, мятой или измельченным лавровым листом.