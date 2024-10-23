Зачем ставить тарелку с солью на подоконник: ответ знают единицы

С наступлением холода на улице и теплого воздуха внутри, особенно на кухне во время приготовления пищи, можем наблюдать конденсат. Чтобы его избежать, стоит воспользоваться одним хитрым трюком.

Оказывается, помочь в этом может тарелка с солью, пишет Mirror. Все, что вам надо сделать – это поставить ее на подоконник. Такой способ может показаться несколько необычным, впрочем тарелка помогает уменьшить конденсат. Соль поглощает влагу, поэтому делает комнату более сухой и снижает риск образования плесени.

Читайте также 5 вещей, которые никогда нельзя чистить уксусом: это надо знать

Конденсат появляется из-за разницы температур, когда на улице холодно, а внутри очень тепло. Соль уменьшает риск влажности и конденсата, поэтому его образование на окнах будет минимальным.

На самом деле, конденсат в квартире является вредным, поскольку может вызвать плесень, которая будет плохо влиять на здоровье. Если соль будет стоять на подоконнике, то на стекле будет образовываться меньше капель конденсата.



Действенные советы от конденсата / Фото Pexels

Этот трюк не требует никаких усилий. Нужно лишь наполнить неглубокую миску солью – подойдет кухонная или каменная. Количество соли следует учитывать под размеры окна. Чем окно будет больше, тем больше и соли надо насыпать. Впрочем эксперты говорят, что традиционно хватает содержимого одной тарелки.

Содержимого соли в миске хватит на несколько дней. Заменить ее надо после того, как она станет влажной и начнет слипаться в комки.

Кроме того, избавиться от конденсата можно благодаря установке осушителя воздуха, который поможет снизить влажность в доме, а это приведет к уменьшению количества конденсата и его исчезновения.