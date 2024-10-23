Навіщо ставити тарілку з сіллю на підвіконня: відповідь знають одиниці

З настанням холоду на вулиці й теплого повітря всередині, особливо на кухні під час приготування їжі, можемо спостерігати конденсат. Щоб його уникнути, варто скористатися одним хитрим трюком.

Виявляється, допомогти в цьому може тарілка з сіллю, пише Mirror. Все, що вам треба зробити – це поставити її на підвіконня. Такий спосіб може здатися дещо незвичним, втім тарілка допомагає зменшити конденсат. Сіль поглинає вологу, тож робить кімнату сухішою й знижує ризик утворення цвілі.

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Конденсат з’являється через різницю температур, коли на вулиці холодно, а всередині дуже тепло. Сіль зменшує ризик вологості й конденсату, тож його утворення на вікнах буде мінімальним.

Насправді ж, конденсат у квартирі є шкідливим, оскільки може спричинити плісняву, яка буде погано впливати на здоров’я. Якщо сіль буде стояти на підвіконні, то на склі буде утворюватися менше крапель конденсату.



Дієві поради від конденсату / Фото Pexels

Цей трюк не потребує жодних зусиль. Потрібно лише наповнити неглибоку миску сіллю – підійде кухонна чи кам’яна. Кількість солі варто враховувати під розміри вікна. Чим вікно буде більшим, тим більше й солі треба насипати. Втім експерти кажуть, що традиційно вистачає вмісту однієї тарілки.

Вмісту солі в мисці вистачить на кілька днів. Замінити її треба після того, як вона стане вологою й почне злипатися в грудки.

Окрім того, позбутися конденсату можна завдяки встановленню осушувача повітря, який допоможе знизити вологість у домі, а це призведе до зменшення кількості конденсату та його зникнення.