Медведка на огороде – это настоящая беда для любого дачника. Она не просто подъедает растения, но полностью их уничтожает, а из-за быстрого размножения может полностью разрушить огород, если вовремя не справиться с ней.

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Как бороться с медведкой на огороде народными способами

Народные методы могут быть не такие эффективные, как химические, впрочем, они точно будут более экологичными и безопасными для вашего огорода. И вот лучшие способы борьбы с медведкой без использования химии.

Ловушки

Создать ловушки, которые являются достаточно эффективными против насекомых, можно самостоятельно и из подручных материалов. Вы можете использовать:

стеклянные бутылки;

пластиковые бутылки.

А вот для приманки обычно используют мед и пиво. Для ловушки с медом вам нужно намазать продуктом внутренние стенки литровой банки и закопать ее по всей высоте на огороде. И сделать это нужно так, чтобы горловина осталась открытой.

Накройте ее сверху листом или картонной коробкой, и очень быстро к ней начнут сползать различные вредители, и в том числе и медведки. Но после того, как они попадут в банку, выбраться они уже не смогут.

Для ловушки с пивом вам нужно взять бутылку с широким горлом и залить на дно 50 – 100 миллилитров пива. Емкость закопайте на огороде под наклоном, чтобы пиво не выливалось, а горлышко было не на поверхности, а в углублении почвы. Запах пива привлечет вредителей.

Ловушки нужно установить на разных местах участка, и желательно как можно ближе к местам, где вы видели медведку. Периодически их нужно опустошать от насекомых и добавлять свежую приманку.

Яичная скорлупа

Медведки, оказывается, любят не только запах пива и меда, но и яичной скорлупы. Для этого материал вам нужно измельчить и перемешать с небольшим количеством ароматного подсолнечного масла. Добавьте в лунки или канавки во время посадки семян, рассады и клубней.

Медведка наестся скорлупы и погибнет.



Яичная скорлупа вредна для медведок / Фото Pexels

Для отпугивания насекомых можно использовать также запахи некоторых растений – лука, чеснока и бархатцев. Эти растения рекомендуют высаживать в междурядьях других культур. Также не переносит медведка и запаха йода. Его нужно смешать с водой – 10 капель на ведро – и полить канавки перед посадкой моркови, свеклы или зелени.

Химические средства против медведки

Перед тем, как использовать химические средства, вам нужно позаботиться об индивидуальной защите. Также придерживайтесь той дозы, которая рекомендована производителем – так вы не нанесете вреда и себе, и культурам на огороде. Вот несколько популярных и действенных препаратов.

Медветокс

Это – приманка не только для заразихи, но и для проволочника, муравьев и капустной и луковой мухи. Препарат – это гранулы, которые привлекают вредителей, и их нужно заложить в почву между посевами на глубину в 5 сантиметров. Срок действия препарата – до двух недель. Гранулы не навредят почве и не уничтожат червей.

Рембек

Инсектицид-приманка имеет широкий спектр действия. Препарат нужно заложить в землю в местах, где вы заметили насекомых. Срок действия – две недели, при необходимости обработку можно повторить.

Вот еще несколько популярных средств от медведки: