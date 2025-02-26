Миль больше не будет лакомиться вашей едой: совет от бабушки, который убережет кладовку

Насекомые это неотъемлемая часть жизни, но мало какие из них разочаровывают так сильно, как пищевая моль. Находить ее в своей еде и запасах точно не хочется, а значит, нужно знать, как от нее избавиться.

Лучший способ бороться с молью – это предотвратить ее появление полностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И чем больше вы знаете об этих вредителях, тем эффективнее сможете бороться с ними в своем доме.

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Как предотвратить появление пищевой моли?

Эксперты отмечают, что основная причина, из-за которой происходит заражение кладовой – это незапечатанные пакеты. И обращать внимание нужно на все: полупустой пакет чипсов, коробка макарон или упаковка с крупой. Поскольку эти пакеты почти невозможно закрыть после открытия, советуют сразу же перемещать их в герметичные контейнеры, или в специальные пакеты на молнии.

Для хранения продуктов на кухне идеальным будет использование контейнеров из пластика или толстого стекла. Часто упаковка из магазина слишком тонкая, чтобы моль не могла прогрызть ее. А вот любая тара толщиной больше, чем 3 миллиметра уже будет безопасной от моли.



От пищевой моли можно легко избавиться / Фото Pexels

Что делать, если завелась моль?

В идеальном мире у вас удалось предотвратить появление моли, и бороться с ней не приходится вообще. Но если вы обнаружили, что она уже поселилась в вашем доме, волноваться не стоит – вы можете прибегнуть к нескольким шагам, что уничтожат ее до того, как она уничтожит ваши продукты.

Очистите полки в кладовке

Если вы заметили пищевую моль, важно сразу же очистить полки и убрать все просроченные и почти использованные продукты. После этого вычистите все крошки и остальную грязь моющим средством перед тем, как класть вещи обратно.

Залатайте щели

Если вы заметили одно или два насекомых, то большой проблемы нет, но если она продолжает вас беспокоить, нужно установить оконные сетки, чтобы предотвратить проникновение моли извне. Кроме того, закройте трещины в местах хранения продуктов.

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Заморозьте или выбросьте зараженные продукты

Если вы подозреваете, что какой-то продукт из вашего шкафа заражен, нужно заморозить его по крайней мере на неделю, или сразу выбросить, чтобы предотвратить распространение моли. Впрочем, оставлять выброшенную пищу в кухонном мусорном баке не стоит – сразу же выносите ее на улицу.

Проверьте свою еду

Что точно нужно делать – так это проводить регулярные проверки своих запасов, а также проверять только что купленные продукты перед тем, как класть их в кладовую. Осматривайте крупы и остальные продукты на признаки активности пищевой моли: личинки, паутинки и взрослые особи.