В основном работы в саду в феврале связаны с подготовкой к весне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kvitifor. Впрочем, это не значит, что их можно пропустить. К тому же есть еще и несколько задач по раннему посеву и выращиванию.

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Что нужно делать в саду в феврале?

Первое, чем нужно заняться, пока земля не промерзла – это обработка грядок и прогрев почвы флисом, полиэтиленом или клочами – так вы можете подготовиться к посеву семян в ближайшие месяцы.

Еще одна задача, о которой точно не стоит забывать – это упорядочение нынешних семян. Очень важно указывать на них дату посева – так вы точно не растеряетесь и не пропустите важные даты.

Проверьте, исправны ли все ваши инструменты и садовая техника. К тому же инструменты нужно почистить и наточить. Можно тем временем заняться также и уборкой в сарае – ведь когда начнется сезон, времени на это просто не останется.

Многолетние сорняки на грядках, на удивление, можно уничтожить даже в феврале. Выкопайте их вместе с корнями, чтобы начать борьбу с ними еще до потепления, пока они не успели разрастись.



В феврале в саду есть много работы / Фото Pexels

Что делать на цветнике в феврале?

Если в вашем саду есть глициния, сейчас идеальное время для ее обрезки – уберите боковые побеги на 2 – 3 почки. Также стоит заняться формированием рододендрона, пока он еще находится в стадии покоя. Обратите внимание и на вьющиеся растения, ведь некоторые из них действительно нужно обрезать еще до конца февраля – например, некоторые виды клематиса.

Срезайте кусты до основания и избавьтесь от старых листьев с декоративных трав еще до начала роста. Также нужно подрезать их на расстоянии нескольких сантиметров от земли.

Вот еще несколько растений в саду, требующих февральской обрезки: