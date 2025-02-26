Здебільшого роботи в саду у лютому пов'язані з підготовкою до весни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kvitifor. Втім, це не значить, що їх можна пропустити. До того ж є ще й кілька завдань з раннього посіву та вирощування.

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Що потрібно робити в саду в лютому?

Перше, чим потрібно зайнятися, поки земля не промерзла – це обробка грядок та прогрівання ґрунту флісом, поліетиленом чи клочами – так ви можете підготуватися до посіву насіння найближчими місяцями.

Ще одне завдання, про яке точно не варто забувати – це упорядкування цьогорічного насіння. Дуже важливо вказувати на ньому дату посіву – так ви точно не розгубитеся та не пропустите важливі дати.

Перевірте, чи справні усі ваші інструменти та садова техніка. До того ж інструменти потрібно почистити та наточити. Можна тим часом зайнятися також і прибиранням в сараї – адже коли почнеться сезон, часу на це просто не залишиться.

Багаторічні бур'яни на грядках, на диво, можна знищити навіть у лютому. Викопайте їх разом з корінням, аби почати боротьбу з ними ще до потепління, поки вони не встигли розростися.



В лютому в саду є багато роботи / Фото Pexels

Що робити на квітнику у лютому?

Якщо у вашому саду є гліцинія, зараз ідеальний час для її обрізання – приберіть бічні пагони на 2 – 3 бруньки. Також варто зайнятися формуванням рододендрона, поки він ще перебуває у стадії спокою. Зверніть увагу і на в'юнкі рослини, адже деякі з них справді потрібно обрізати ще до кінця лютого – наприклад, деякі види клематису.

Зрізайте кущі до основи та позбудьтеся старого листя з декоративних трав ще до початку росту. Також потрібно підрізати їх на відстані кількох сантиметрів від землі.

Ось ще кілька рослин у саду, що потребують лютневої обрізки: