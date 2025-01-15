Как вывести моль в крупах: действенные методы, которые превзойдут ожидания

Пищевая моль может завестись в крупах. Явление не из самых приятных, но избавиться от вредителей можно легко благодаря народным методам. Для выведения моли даже не придется использовать химию.

Если заметили коричнево-серую бабочку, которая затаилась где-то в кухонном шкафу – то это признак, что крупы атаковала моль, пишет 24 Канал. Ее личинки или яйца могут быть не только в крупах, но и муке.

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Поедая крупы, личинки пищевой моли оставляют после себя частицы тела, фекалии, яйца и тому подобное. Если заметили остатки на крупах – сразу их выбрасывайте, но чтобы уберечь следующие продукты, стоит прибегнуть к нескольким действенным шагам.

Как вывести моль из крупы

Для тех, кто держит крупы в стеклянных банках, советуем добавить внутрь 2 зубчика очищенного чеснока. Моль не любит этого запаха, поэтому и близко не залетит в сыпучие продукты.

Концентрированным уксусным раствором протрите стенки и полки кухонного гарнитура. Этот запах тоже является отпугивающим, поэтому моль не поселится на полках. Помогают побороть моль веточки лаванды, лавровый лист и кожуры от цитрусовых. Также на полочку шкафа можно поставить хозяйственное мыло, которое имеет для моли резкий и неприятный запах.



Моль не любит резких и едких запахов / Фото Pexels

А еще от пищевой моли помогает камфорное эфирное масло. Насекомое просто не может выдержать едкого запаха, поэтому сразу покидает насиженное место. Все, что надо сделать – это промыть стенки кухонных шкафов камфорой.

Надо знать, что личинки моли способны адаптироваться к ароматам, поэтому время от времени меняйте запахи, чтобы они к ним не привыкли.

Если вы заметили, что моль испортила много круп – не стоит их реанимировать. Никакое мытье и очистка не избавит их от личинок, поэтому проще их будет все же выбросить, но прибегнуть к вышеперечисленным методам, которые будут отпугивать моль.