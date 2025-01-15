Як вивести міль в крупах: дієві методи, які перевершать очікування

Харчова міль може завестися в крупах. Явище не з найприємніших, але позбутися від шкідників можна легко завдяки народним методам. Для виведення молі навіть не доведеться використовувати хімію.

Якщо помітили коричнево-сірого метелика, який зачаївся десь в кухонній шафі – то це ознака, що крупи атакувала міль, пише 24 Канал. Її личинки чи яйця можуть бути не лише в крупах, але й борошні.

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Поїдаючи крупи, личинки харчової молі залишають після себе частинки тіла, фекалії, яйця тощо. Якщо помітили залишки на крупах – одразу їх викидайте, але щоб вберегти наступні продукти, варто вдатися до кількох дієвих кроків.

Як вивести міль з крупи

Для тих, хто тримає крупи в скляних банках, радимо додати всередину 2 зубчики очищеного часнику. Міль не любить цього запаху, тож і близько не залетить в сипучі продукти.

Концентрованим оцтовим розчином протріть стінки й полиці кухонної гарнітури. Цей запах теж є відлякуючим, тому міль не оселиться на полицях. Допомагають побороти міль гілочки лаванди, лавровий лист та шкірки від цитрусових. Також на поличку шафи можна поставити господарське мило, яке має для молі різкий та неприємний запах.



Міль не любить різких та їдких запахів / Фото Pexels

А ще від харчової молі допомагає камфорне ефірне масло. Комаха просто не може витримати їдкого запаху, тож одразу залишає насиджене місце. Все, що треба зробити – це промити стінки кухонних шаф камфорою.

Треба знати, що личинки молі здатні адаптуватися до ароматів, тому час від часу змінюйте запахи, щоб вони до них не звикнули.

Якщо ви помітили, що міль зіпсувала багато круп – не варто їх реанімовувати. Ніяке миття й очищення не позбавить їх від личинок, тому простіше їх буде все ж таки викинути, але вдатися до вищеперерахованих методів, які відлякуватимуть міль.