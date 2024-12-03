Миль очень любит вещи из мохера, шерсти, альпаки, ангоры, шелка, кашемира, перьев и меха, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Эти материалы содержит кератин и белок, которым моль питается, а вот синтетика их не интересует.

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Как вывести моль из шкафа

Вредителей также привлекают вещи с запахом пота, кожи или жира, поэтому в шкафу должны стоять исключительно чистые вещи. Некоторые с молью борется всевозможными вариантами длительное время, впрочем вывести ее можно достаточно просто и легко.

Оказывается, что вред вещам наносят личинки моли. Самки откладывают яйца на тканях, из которых потом вылупляются гусеницы. Именно они прогрызают свитера и другие вещи. Чтобы вывести моль, советуем воспользоваться несколькими советами.

Пользуйтесь валиком для одежды

Благодаря липкому валику, можно удалить яйца моли и личинки. Также после стирки одежду надо сушить на солнце. Солнечный свет помогает прогнать личинки и заставит их выпасть из ткани.

Стирайте одежду перед хранением

Пряча сезонную одежду в шкаф – обязательно ее постирайте. Даже многочасовое ношение свитера может оставить частицы грязи, жира или клетки кожи, которые и привлекут насекомых.



Советы, которые избавят от моли в шкафу / Фото Pexels

Храните вещи в контейнерах

Чтобы предотвратить проникновение моли, храните вещи в пластиковом контейнере. Плетеные корзины не подойдут, поскольку моль может проникнуть внутрь.

Замораживайте вещи

Для защиты раз в год поместите вещи из шерсти или шелка в пакет и поставьте в морозильную камеру. Это уничтожит яйца и личинки.

Что делать, если моль есть в шкафах

Пылесосьте комнаты и шкафы

Пылесос способен удалить личинки, которые будут способствовать вылуплению моли. Уделяйте внимание плинтусам, уголкам ковров и тщательно пропылесосьте полочки в шкафах.

Воспользуйтесь натуральными репеллентами

Миль очень не любит запаха кедрового масла, лаванды, розмарина, тимьяна и гвоздики. Если распылить масла этих растений в шкафу или разложить смоченные спонжики в сетчатые мешочки, то моль покинет шкаф с одеждой.