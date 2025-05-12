Как избавиться от мелких мошек на кухне: это очень просто и легко

В теплое время можно часто встретить на кухне дрозофил. Плодовые мошки чаще всего появляются возле фруктов и овощей, которые уже начинают гнить в корзине. Проблема заключается в том, что они быстро плодятся, поэтому от них надо как можно быстрее избавиться.

Маленькие дрозофилы любят остатки пищи или подгнившие фрукты, поэтому надо следить за их свежестью, чтобы утилизировать даже малейшее появление гниения, пишет 24 Канал. Иногда мушек можно заметить в мусорнике, особенно в жару. Чтобы они не надоедали на кухне, вывести их можно с помощью достаточно простых методов.

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Кусты базилика

Прекрасно отпугивает мелких мошек базилик, поэтому растение можно просто посадить в горшок и быть уверенными, что дрозофил на кухне – не будет. Для того, чтобы быстро вывести их из квартиры, можно в воде смешать масло базилика и распылить его по комнате.

К слову, часто приходится бороться не только с дрозофилами. Ранее мы уже рассказывали, как избавиться от клещей в саду и на огороде.

Винная ловушка

В стакан нужно налить немного красного вина и сверху затянуть пищевой пленкой. Далее зубочисткой делается несколько отверстий, чтобы насекомые могли залететь внутрь. Их сильно привлечет запах, поэтому они туда таки залетят, но уже не смогут выбраться.

Липкие ловушки

В магазине можно купить липкую ловушку для мух и развесить в нескольких местах, где чаще всего встречаются мошки. Когда лента будет полностью заполнена мушками, ее можно заменить на новую, при необходимости.



Дрозофилов можно легко вывести / Фото Pexels

Запах чеснока

Нужно нарезать несколько зубчиков чеснока и разложить в тех местах, где есть наибольшее скопление насекомых. Дрозофилы очень не любят чесночный запах, поэтому исчезнут и больше не прилетят.

Спрей с ванилином

В стакане воды размешайте чайную ложку порошкового ванилина, перелейте в пульверизатор и побрызгайте в местах наибольшего скопления мошек. Насекомые тоже не любят этого запаха, поэтому покинут кухню.

Чтобы дрозофилы не появлялись в вашем доме, надо тщательно следить за мусором. Не допускайте накопления, поскольку если оно будет переполнено кожурой овощей или фруктов, то они со временем начнут гнить, а мошки охотно слетятся на запах гнили.