Як позбутися дрібних мошок на кухні: це дуже просто й легко

У теплу пору можна часто зустріти на кухні дрозофілів. Плодові мошки найчастіше з’являються біля фруктів та овочів, які вже починають гнити у кошику. Проблема полягає в тому, що вони швидко плодяться, тому від них треба якнайшвидше позбутися.

Маленькі дрозофіли люблять залишки їжі чи підгнилі фрукти, тому треба слідкувати за їхньою свіжістю, щоб утилізувати навіть найменшу появу гниття, пише 24 Канал. Часом мушок можна помітити в смітнику, особливо в спеку. Щоб вони не надокучали на кухні, вивести їх можна за допомогою досить простих методів.

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Кущі базиліку

Чудово відлякує дрібних мошок базилік, тому рослину можна просто посадити в горщик й бути певними, що дрозофілів на кухні – не буде. Для того, щоб швидко вивести їх з квартири, можна у воді змішати олію базиліка й розпилити її по кімнаті.

До слова, часто доводиться боротися не лише з дрозофілами. Раніше ми вже розповідали, як позбутися кліщів у саду та на городі.

Винна пастка

У склянку потрібно налити трішки червоного вина й зверху затягнути харчовою плівкою. Далі зубочисткою робиться кілька отворів, щоб комахи могли залетіти всередину. Їх сильно привабить запах, тож вони туди таки залетять, але вже не зможуть вибратися.

Липкі пастки

У магазині можна купити липку пастку для мух та розвісити в кількох місцях, де найчастіше зустрічаються мошки. Коли стрічка буде повністю заповнена мушками, її можна замінити на нову, за потреби.



Дрозофілів можна легко вивести / Фото Pexels

Запах часнику

Потрібно нарізати кілька зубчиків часнику й розкласти в тих місцях, де є найбільше скупчення комах. Дрозофіли дуже не люблять часниковий запах, тому зникнуть й більше не прилетять.

Спрей з ваніліном

У склянці води розмішайте чайну ложку порошкового ваніліну, перелийте в пульверизатор та побризкайте в місцях найбільшого скупчення мошок. Комахи теж не люблять цього запаху, тому покинуть кухню.

Щоб дрозофіли не з’являлися у вашій домівці, треба ретельно стежити за сміттям. Не допускайте накопичення, оскільки якщо воно буде переповнене шкірками овочів чи фруктів, то вони з часом почнуть гнити, а мошки залюбки злетяться на запах гнилі.