Некоторые виды муравьев считаются полезными – например, лесные муравьи, но на огороде могут появиться и другие их виды. И бороться с обычными садовыми и бурыми муравьями, которые могут питаться растениями, нужно вовремя.

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Как бороться с муравьями на огороде

Для того, чтобы надоедливые насекомые исчезли с ваших грядок, вы можете использовать растения и вещества, которые имеют сильный запах: например, петрушку, календулу, чеснок или анис. Эти запахи – это те, которые не нравятся вредителям, и душистые растения нужно посеять на тех участках, где чаще всего поселяются муравьи.

Чаще всего это места возле клубники, на грядках с корнеплодами или в саду, под деревьями. Другие способы избавиться от муравьев – это использование негашеной и хлорной извести. Для этого вам стоит разбить комок этого средства на крупные крошки, а затем рассыпать их на муравейник и полить небольшим количеством воды.



Муравьев нужно выгнать с огорода / Фото Pexels

Во время тушения извести начнет выделяться тепло, и внутрь муравейника попадет горячий раствор. Муравьи не переносят и печную сажу, поэтому вам будет достаточно только рассыпать этот темный порошок в тех местах, где обычно надоедают вредители.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Другое эффективное средство от муравьев – это приманки с бурой или борной кислотой. Порошок этого препарата нужно смешать с медом или вареньем. Примерно на 250 – 300 граммов сладостей нужно добавить 5 граммов буры.

Если же на вашем огороде завелись лесные муравьи – большие рыжие, которые имеют темное брюшко, не уничтожайте их, а вместо этого попробуйте переселить в более подходящую среду. Для этого в конце дня, когда муравьи уже не очень активны, вам нужно осторожно снять муравейник лопатой, а затем переложить материал в ведро.

После этого выкопайте яму в другом месте и высыпьте подальше от дома.