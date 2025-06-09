Народные средства от муравьев в доме: действенные методы

Муравьи являются несколько опасными, поскольку разносят различные бактерии и инфекции, а еще портят продукты и древесину. Если замечаете насекомых в доме, то от них можно избавиться, если воспользоваться несколькими народными методами.

Основной причиной появления муравьев в доме является несоблюдение чистоты, пишет 24 Канал. Также есть вариант, что они перешли из квартиры соседей. В любом случае от них надо как можно быстрее избавляться, чтобы они забыли дорогу к вашему дому.

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Как избавиться от муравьев из дома народными средствами

От муравьев помогает избавиться лимонный сок. Им надо обработать подоконники, двери и те места, где чаще всего вы видите насекомых. Аромат лимона отпугивает муравьев и уничтожает след феромонов, поэтому они больше не вернутся в дом.

Ядовитой для насекомых является пищевая сода. Смешайте ее с сахаром и добавьте немного воды. Оставьте раствор в крышке на муравьиных тропах и в труднодоступных местах.



Народные методы против муравьев в доме / Фото Pexels

Также муравьев отпугивает борная кислота. Ее тоже надо перемешать с чем-то сладким и добавить немного воды. Смесь надо разложить в разных местах на кухне. Борная кислота разрушит пищеварительную систему насекомых изнутри, поэтому этот метод надо использовать в случае, если насекомых завелось очень много.

Эффективным против муравьев является уксус. Его нужно размешать с водой в пропорции 1:1 и залить в емкость с пульверизатором. Этой смесью обработайте шкафы, кухню и пол.

К слову! Лошадям нельзя давать много пищи, потому что она способна им навредить. Полный список можете посмотреть в нашем материале.

Очень остро муравьи реагируют на запах частицу, поэтому зубчиком можно натереть поверхности в квартире, чтобы отпугнуть их от дома.

При желании, можно воспользоваться товарами из магазина, которые предназначены для борьбы с муравьями. Это могут быть различные гели, аэрозоли, порошки и пасты.