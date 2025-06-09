Народні засоби від мурах у домі: дієві методи

Мурахи є дещо небезпечними, оскільки розносять різні бактерії та інфекції, а ще псують продукти та деревину. Якщо помічаєте комах в будинку, то від них можна позбутися, якщо скористатися кількома народними методами.

Основною причиною появи мурах в оселі є недотримання чистоти, пише 24 Канал. Також є варіант, що вони перейшли з квартири сусідів. У будь-якому випадку від них треба якнайшвидше позбуватися, щоб вони забули дорогу до вашого дому.

Читайте також У саду може кишіти кліщами: список рослин, які люблять паразити

Як позбутися мурах з дому народними засобами

Від мурах допомагає позбутися лимонний сік. Ним треба обробити підвіконня, двері й ті місця, де найчастіше ви бачите комах. Аромат лимона відлякує мурах та знищує слід феромонів, тому вона більше не повернуться в оселю.

Отруйною для комах є харчова сода. Змішайте її з цукром та додайте трішки води. Залишіть розчин в кришці на мурашиних стежках та у важкодоступних місцях.



Народні методи проти мурах в будинку / Фото Pexels

Також мурах відлякує борна кислота. Її теж треба перемішати з чимось солодким й додати трохи води. Суміш треба розкласти в різних місцях на кухні. Борна кислота зруйнує травну систему комах зсередини, тому цей метод треба використовувати у випадку, якщо комах завелося дуже багато.

Ефективним проти мурах є оцет. Його потрібно розмішати з водою у пропорції 1:1 та залити в ємність з пульверизатором. Цією сумішшю обробіть шафи, кухню та підлогу.

До слова! Коням не можна давати чимало їжі, бо вона здатна їм зашкодити. Повний список можете переглянути в нашому матеріалі.

Дуже гостро мурахи реагують на запах частинку, тому зубчиком можна натерти поверхні у квартирі, щоб відлякати їх від дому.

За бажання, можна скористатися товарами з магазину, які призначені для боротьби з мурахами. Це можуть бути різноманітні гелі, аерозолі, порошки та пасти.