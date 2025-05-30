Кожен власник коня знає, що правильне харчування тварини забезпечить йому здоров’я та гарне самопочуття, пише 24 Канал з посиланням на GutzBusta.

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Якщо давати їм заборонені продукти, то це може призвести до проблем з травленням, ожиріння та збільшення ризику захворювання. Саме тому варто дізнатися про їжу, яка для коней є забороненою.

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Шоколад

Шоколад може викликати в коня судоми та кровотечу. Це призведе до прискореного серцебиття, м’язового тремтіння та діареї. Велика доза може призвести навіть до фатального наслідку.



Деяка їжа є для коней забороненою / Фото Pexels

Картопля

Для коней картопля є токсичною. У ній міститься сполука атропін, яка погано впливає на нервову систему тварини. Сира картопля ще більш небезпечна, як і стебла чи листя. Коні можуть відчути шлунково-кишкові розлади чи атропінову токсичність.

Помідори

У помідорах теж міститься атропін, який може викликати в коней коліки, прискорене серцебиття та закрепи. Зелені помідори можуть навіть сповільнити роботу кишківника.

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М’ясо

Травна система коней не пристосована для вживання м’яса. Ці тварини є травоїдними, тому їхні зуби пристосовані для пережовування рослин.

Молочні продукти

Коні мають непереносимість лактози, тому молочні продукти в будь-якому вигляді є для них небезпечними. Вживання їжі з лактозою може призвести до розладів травлення й діареї.