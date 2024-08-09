Насекомых в доме больше не будет: 5 лайфхаков, которые действительно помогают

В доме летом часто появляются мухи, дрозофилы, комары или пауки. Чтобы от них избавиться, стоит попробовать несколько лайфхаков.

Насекомые являются надоедливые создания, особенно их не хочется видеть на продуктах, поскольку своими лапами они переносят много бактерий. Именно поэтому стоит прибегнуть к нескольким советам, которые помогут прогнать непрошеных пауков или жуков из дома.

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От насекомых могут помочь избавиться несколько предметов быта. Оказывается, что те запахи, которые любим мы, совершенно не любят насекомые, поэтому их часто используют для отпугивания насекомых.

Как избавиться от насекомых в домашних условиях

Комары очень не любят запаха кофе, поэтому все, что надо сделать – это вскипятить в турке остатки заварного кофе и оставить на плите.

Остатки кофе можно добавлять в комнатные вазоны, чтобы тоже отпугнуть их из комнаты запахом. Так даже полезно делать, потому что кофе является удобрением для растений.



Лучшие советы против отпугивания комаров / Фото Pexels

Масло лаванды, эвкалипта, мяты или чайного дерева также помогают отпугивать комаров. Их можно добавлять в воду и распылять по комнате или нанести на кожу.

Если же на кухне завелись плодовые мушки, то в канализацию надо вылить кипяток, чтобы утилизировать яйца, которые они там могли отложить.

А вот пауки очень не любят запахов лимона, апельсина или мандарина, поэтому протрите стены и пол цитрусовым маслом.