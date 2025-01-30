Комната будет пахнуть невероятно: вот, как ее наполнить ароматами

Каждой хозяйке хочется, чтобы дома был невероятный запах. Особенно важным вопрос встает в случае, если в доме живут домашние любимцы. Чтобы наполнить дом приятными ароматами, нужно прибегнуть к нескольким простым и легким шагам.

Устранить неприятные запахи дома можно благодаря эффективным способам, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт. Хороший запах в комнатах настроит на атмосферу уюта.

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Смесь цитрусов и трав

Чтобы наполнить дом свежим ароматом, нужно воспользоваться цитрусовыми и травами. Сделать раствор очень просто. Вам необходимо взять ломтики лимона, апельсина и лайма и душистые травы (базилик, лаванду или мяту).

Поместите все ингредиенты в кастрюлю и залейте ее водой, доведите до кипения, а потом скрутите огонь и на некоторое время оставьте кипеть на слабом огне. Приятный аромат от этого варева распространится на все комнаты. Время от времени это содержимое можно разогревать.

Специальные ароматизаторы

Наполнить дом приятным запахом можно благодаря ароматизированным свечам, различным диффузорам или ароматизаторам.

От запаха домашних любимцев могут помочь специальные спреи, которые продаются в зоомагазинах. Впрочем, такое средство можно сделать дома самостоятельно. В бутылку с распылителем налейте 2 стакана дистиллированной воды, 30 капель эфирного масла апельсина и 1 столовую ложку пищевой соды.

Это средство можно распылять на места, где хранятся плохие запахи от тканей или просто в воздухе.



Приобретите домой ароматизированные свечи / Фото Pexels

Запах от свежих или сушеных цветов

Наполнит комнату приятными ароматами букет свежих цветов. Для ароматизации пространства подойдут даже сухоцветы. А вот свежести ванной придаст лаванда или эвкалипт.

Помните о том, что для того, чтобы дома не беспокоили неприятные запахи – периодически проветривайте помещение, открывайте окно перед сном и окно на кухне после приготовления пищи, особенно после жарки.