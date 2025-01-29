Возможно, вы замечали, что некоторые люди держат у себя дома засушенные букеты из трав и полевых цветов. Их развешивают по углам дома недаром – так растения вроде бы могут защищать и притягивать достаток, сообщает 24 Канал.

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Чертополох

Считается, что если повесить по углам дома несколько букетиков из чертополоха, это может действовать как лучший оберег для дома: растение защитит дом от сглаза и злых духов. Также можно носить при себе мешочек с чертополохом – он вроде бы защищает от колдовства и черной магии.

Базилик

Горшок с базиликом в доме может не только помочь с приготовлением вкусных блюд, но и выгонит из дома всю негативную энергетику и очистит его от негатива. Растение можно выращивать в горшке – в идеале поставить его на балконе или на кухне.



Базилик может защитить жилье / Фото Pexels

Зверобой

Эзотерики убеждены, что это растение может обеспечить достаток в доме. А если повесить его в спальне, тогда оно будет оберегать сон человека. Кроме того, для привлечения достатка можно запастись сушеным лавровым листом и розмарином.

Чтобы эти растения защитили вас от беды и несчастья, можно вешать их не только по углам дома, но и разложить под порогом дома.

Герань

И живая герань, и сушеные ее цветы могут погасить любую негативную энергетику. Также она защищает людей, которые живут в доме, от агрессии и гнева. Способствует согласию в доме и помогает избежать бессмысленных ссор.