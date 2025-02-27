Как избавиться от пауков в квартире навсегда: советы, которые вы еще не пробовали

Многие боятся пауков, поэтому увидеть их дома становится настоящим ужасом. Чтобы вывести насекомых из дома, следует воспользоваться несколькими советами, которые являются эффективными и действительно помощными.

Пауки поселяются в доме по многим причинам, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чаще они выбирают для себя темные или грязные места. Особенно заметны пауки в холодное время, ища для себя теплое жилье. Распространенной причиной является высокий уровень влажности в доме или скопление пыли., где пауки начинают плести паутину.

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Вывести насекомых можно достаточно просто. Для этого нужно воспользоваться методами, которые действительно имеют отличный эффект против насекомых.

Масло мяты

Нанесите немного мятного масла на ватные шарики и положите на дно мусорного ведра. Таким образом вы отпугнете пауков от темного места с мусором, они не могут быть. Эти ватные шарики можно расставить во множество мест в доме., где теоретически еще могут находиться пауки.

Ватные шарики в пылесос

Положите ватные шарики смоченные растительным маслом в пылесос. Во время уборки весь дом наполнится мятой., которую пауки очень не любят. Масло перечной мяты может использоваться как природный репеллент не только против пауков, но и против муравьев, которые тоже не переносят этот запах. Этот запах не только отпугивает насекомых из дома, но и заблокирует возможность появления в квартире или доме.



Пауков можно легко вывести / Фото Pexels

Розмариновая вода

Наполните бутылку с распылителем водой с розмарином и обрабатывайте этой водой дом. Распылить жидкость у дверей или окон, где пауки любят чаще всего поселяться.

Цитрусовые

При уборке дома воспользуйтесь цитрусовыми. Мойте пол с добавлением средства с цитрусовым запахом или уложите кожуры от лимона или мандарина в местах., где любят быть пауки.