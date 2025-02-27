Як позбутися від павуків у квартирі назавжди: поради, які ви ще не пробували

Багато людей бояться павуків, тому побачити їх вдома стає справжнім жахом. Щоб вивести комах з оселі варто скористатися кількома порадами, які є ефективними та справді помічними.

Павуки оселяються в помешканні з багатьох причин, пише 24 Канал з посиланням на Express. Найчастіше вони обирають для себе темні або брудні місця. Особливо помітними павуки є в холодну пору, шукаючи для себе тепле помешкання. Поширеною причиною є високий рівень вологості в будинку чи скупчення пилюки, де павуки починають плести павутину.

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Вивести комах можна досить просто. Для цього потрібно скористатися методами, які справді мають чудовий ефект проти комах.

Олія м’яти

Нанесіть трішки м’ятної олії на ватяні кульки й покладіть на дно відра для сміття. Таким чином ви відлякаєте павуків від темного місця зі сміттям, де вони можуть бути. Ці ватяні кульки можна розставити в безліч місць в оселі, де теоретично ще можуть перебувати павуки.

Ватні кульки в пилосос

Покладіть ватні кульки змочені олією у пилосос. Під час прибирання увесь дім наповниться м’ятою, яку павуки дуже не люблять. Олія перцевої м’яти може використовуватися як природний репелент не лише проти павуків, але й проти мурах, які теж не переносять цього запаху. Цей запах не лише відлякає комах з оселі, але й заблокує їм можливість появи у квартирі чи будинку.



Павуків можна легко вивести / Фото Pexels

Розмаринова вода

Наповніть пляшку з розпилювачем водою з розмарином й обробляйте цією водою оселю. Розпилити рідину потрібно біля дверей чи вікон, де павуки люблять найчастіше оселятися.

Цитрусові

Під час прибирання дому скористайтеся цитрусовими. Мийте підлогу з додаванням засобу з цитрусовим запахом чи покладіть шкірки від лимона чи мандарина в місцях, де люблять бути павуки.