Найкращий спосіб боротися з міллю – це запобігти її появі повністю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І що більше ви знаєте про цих шкідників, то ефективніше зможете боротися з ними у своїй оселі.

Цікаво Сусіди будуть заздрити врожаю і цвітінню: зробіть це в саду в лютому

Як запобігти появі харчової молі?

Експерти наголошують, що основна причина, через яку відбувається зараження комори – це незапечатані пакети. І звертати увагу потрібно на все: напівпорожній пакет чипсів, коробка макаронів чи упаковка з крупою. Оскільки ці пакунки майже неможливо закрити після відкриття, радять одразу ж переміщувати їх у герметичні контейнери, або ж у спеціальні пакети на блискавці.

Для зберігання продуктів на кухні ідеальним буде використання контейнерів з пластику чи товстого скла. Часто упаковка з магазину надто тонка, аби міль не могла прогризти її. А ось будь-яка тара товщиною більша, ніж 3 міліметри вже буде безпечною від молі.



Харчової молі можна легко позбутися / Фото Pexels

Що робити, якщо завелася міль?

В ідеальному світі у вас вдалося запобігти появі молі, і боротися з нею не доводиться взагалі. Та якщо ви виявили, що вона вже поселилася у вашій оселі, хвилюватися не варто – ви можете вдатися до кількох кроків, що знищать її до того, як вона знищить ваші продукти.

Очистьте полиці в коморі

Якщо ви помітили харчову міль, важливо одразу ж очистити полиці та прибрати усі протерміновані і майже використані продукти. Після цього вчистьте усі крихти та решту бруду мийним засобом перед тим, як класти речі назад.

Залатайте щілини

Якщо ви помітили одну чи дві комахи, то великої проблеми немає, але якщо вона продовжує вас турбувати, потрібно встановити віконні сітки, аби запобігти проникненню молі ззовні. Окрім того, закрийте тріщини у місцях зберігання продуктів.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Заморозьте чи викиньте заражені продукти

Якщо ви підозрюєте, що якийсь продукт з вашої шафи заражений, потрібно заморозити його принаймні на тиждень, або ж відразу викинути, аби запобігти поширенню молі. Втім, залишати викинуту їжу у кухонному сміттєвому баку не варто – відразу ж виносьте її на вулицю.

Перевірте свою їжу

Що точно потрібно робити – так це проводити регулярні перевірки своїх запасів, а також перевіряти щойно куплені продукти перед тим, як класти їх у комору. Оглядайте крупи та решту продуктів на ознаки активності харчової молі: личинки, павутинки та дорослі особини.