Как вывести насекомых из помещения: эти советы используют профессиональные горничные

Иногда в помещение могут заползти непрошеные насекомые – муравьи или пауки. Не стоит использовать против них агрессивные химикаты, поскольку справиться могут обычные домашние лайфхаки.

Блогер София Вебб часто делится со своими подписчиками в инстаграме интересными советами по уборке. На этот раз она рассказала несколько способов выведения насекомых народными способами.

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Эти лайфхаки даже используют профессиональные горничные, чтобы не использовать агрессивные химические средства, которые имеют резкий запах.

Горячая вода в канализации

Плодовые мушки часто любят оставлять отложения во влажных местах, особенно они любят канализацию. Для того, чтобы быть уверенными в том, что вы от них избавились, советуем залить горячую воду в раковину или унитаз. Таким образом вы уничтожите не только яйца, но и взрослых дрозофил.

Лавровые листья

Чтобы не позволить завестись моли, поставьте несколько лавровых листочков в шкаф или места с продуктами. Этот лайфхак действительно является полезным.

Цитрусовое масло

Чтобы вывести пауков из комнаты – используйте цитрусовое масло, поскольку насекомые очень не любят этот запах. Добавьте несколько капель масла в воду и помойте раствором пол. Пауки не только убегут из поля вашего зрения, но и покинут дом.

Корица

А вот ароматная корица прекрасно выводит из дома муравьев. Нужно только посыпать порошок корицы в тех местах, где есть много муравьев. Запах будет их пугать, поэтому они больше не вернутся.

Как вывести насекомых из помещения: смотрите видео

Ловушка для плодовых мушек

Если в вашей корзине немного застоялись фрукты, даже малейшее гниение начнет привлекать дрозофил. Они очень быстро разводятся, поэтому порой на кухне их может быть очень много. Чтобы уничтожить их – попробуйте сделать ловушку. Для этого уксус надо смешать с жидким мылом. Смесь налейте в миску и оставьте на столе. Мошек будет привлекать запах уксуса, поэтому они попадут в ловушку.