Як вивести комах з приміщення: ці поради використовують професійні покоївки

Часом у приміщення можуть заповзти непрохані комахи – мурахи чи павуки. Не варто використовувати проти них агресивні хімікати, оскільки впоратися можуть звичайні домашні лайфхаки.

Блогерка Софія Вебб часто ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі цікавими порадами щодо прибирання. Цього разу вона розповіла кілька способів виведення комах народними способами.

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Ці лайфхаки навіть використовують професійні покоївки, щоб не використовувати агресивні хімічні засоби, які мають різкий запах.

Гаряча вода в каналізації

Плодові мушки часто люблять залишати відкладення у вологих місцях, особливо вони люблять каналізацію. Для того, щоб бути впевненими в тому, що ви їх позбулися, радимо залити гарячу воду у раковину чи унітаз. Таким чином ви знищите не лише яйця, але й дорослих дрозофілів.

Лаврове листя

Щоб не дозволити завестися молі, поставте кілька лаврових листочків у шафу чи місця з продуктами. Цей лайфхак справді є помічним.

Цитрусова олія

Щоб вивести павуків з кімнати – використовуйте цитрусову олію, оскільки комахи дуже не люблять цей запах. Додайте кілька крапель олію у воду та помийте розчином підлогу. Павуки не лише втечуть з поля вашого зору, але й покинуть дім.

Кориця

А от ароматна кориця чудово виводить з оселі мурах. Потрібно лише посипати порошок кориці в тих місцях, де є багато мурах. Запах буде їх лякати, тож вони більше не повернуться.

Як вивести комах з приміщення: дивіться відео

Пастка для плодових мушок

Якщо у вашому кошику трохи застоялися фрукти, навіть найменше гниття почне приваблювати дрозофілів. Вони дуже швидко розводяться, тому часом на кухні їх може бути дуже багато. Щоб знищити їх – спробуйте зробити пастку. Для цього оцет треба змішати з рідким милом. Суміш налийте у миску та залишіть на столі. Мошок буде приваблювати запах оцту, тож вони потраплять у пастку.