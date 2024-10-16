Кожного дня витирати пилюку може втомити будь-кого, пише Pixel Inform. Через неправильне прибирання вона досить швидко осідає на поверхні. Створити ідеальні умови у квартирі для того, аби не осідала пилюка просто неможливо, втім деякі господині знають чудовий метод, від якого її не буде на меблях тривалий час.

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Як уникнути пилюки на меблях

Щоб оселя була чистішою, вам потрібен розчин, яким треба протирати всі поверхні у квартирі чи будинку. Для цього треба 50 міліграмів кондиціонера для білизни розмішати з 200 міліграмами води. Ретельно перемішайте вміст та перелийте у пляшку з розпилювачем.

Цей розчин використовують професійні покоївки, замість звичного для нас поліролю, який має специфічний запах та довго вивітрюється з поверхні.

Розчин потрібно розпилювати не на меблі, а на серветку з мікрофібри й тоді добре протерти нею поверхні. Кондиціонер буде відштовхувати пилюку, яка тривалий час не буде осідати на поверхні.



Кондиціонер з водою відштовхує пилюку / Фото Pexels

Меблі притягають до себе пилюку після прибирання не просто так. Тут вся справа в законах фізики. Статична електрика виникає внаслідок тертя між поверхнею меблів і ганчіркою. Щоб позбавити себе від цієї проблеми – потрібна вода. Коли на поверхні з’являється шар рідини, то статична електрика втрачає свою потужність, і частки пилу вже не так легко притягуються.

Саме тому покоївки користуються рідиною у складі якої є кондиціонер та вода, оскільки завдяки цьому засобу пилюка на меблях не осідає одразу після прибирання.