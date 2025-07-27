Пральна машина – це справжня королева ванної, і часто вона займає левову частку цієї кімнати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Та якщо ви користуєтеся нею часто, точно хочете зберегти її на довгі роки – і для цього потрібно розібратися, як ж правильно нею користуватися.

Цікаво Урожай буде грандіозним: садівники розповіли про важливу обробку малини

Чи потрібно вимикати пральну машину з розетки?

Аби техніка служила вам роками без зайвих проблем, потрібно правильно за нею доглядати та користуватися нею з дотриманням основних правил. І чимало людей не знають, що немає необхідності вимикати пральну машину з розетки після кожного прання.

До слова, раніше ми вже пояснювали, чому не можна митися, поки працює пральна машина – це може призвести до несподіваних наслідків.

Втім, можна не перейматися про це тільки у випадку, якщо ви повністю впевнені у якості та безпеці електропроводки. А ось якщо проводка стара чи погана, то задля власного спокою варто вимикати велику техніку з мережі, коли ви нею не користуєтеся, та не залишати без нагляду під час експлуатації.

Заощаджуйте час та гроші з онлайн-шопінгом на Промі. Тут знайдеться техніка на будь-який запит: від iPhone 16 до караоке-системи чи проєктора. До того ж на Prom є безкоштовна доставка з підпискою "Для своїх".

Окрім того, вмикати пральну машину можна тільки у заземлену розетку – ніколи не використовуйте для цього трійники чи подовжувачі. А ось якщо розетка несправна, зволікати з її ремонтом точно не варто – інакше ремонтувати згодом доведеться вже пральну машину, а це точно призведе до більших витрат.



Пральну машину потрібно підключати правильно / Фото Pexels

Найкраще у такому випадку буде одразу ж звернутися до фахівця, аби він усунув проблему.