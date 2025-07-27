Стиральная машина – это настоящая королева ванной, и часто она занимает львиную долю этой комнаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Но если вы пользуетесь ею часто, точно хотите сохранить ее на долгие годы – и для этого нужно разобраться, как же правильно ею пользоваться.

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Нужно ли выключать стиральную машину из розетки?

Чтобы техника служила вам годами без лишних проблем, нужно правильно за ней ухаживать и пользоваться ею с соблюдением основных правил. И многие люди не знают, что нет необходимости выключать стиральную машину из розетки после каждой стирки.

К слову, ранее мы уже объясняли, почему нельзя мыться, пока работает стиральная машина – это может привести к неожиданным последствиям.

Впрочем, можно не беспокоиться об этом только в случае, если вы полностью уверены в качестве и безопасности электропроводки. А вот если проводка старая или плохая, то для собственного спокойствия стоит выключать крупную технику из сети, когда вы ею не пользуетесь, и не оставлять без присмотра во время эксплуатации.

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Кроме того, включать стиральную машину можно только в заземленную розетку – никогда не используйте для этого тройники или удлинители. А вот если розетка неисправна, медлить с ее ремонтом точно не стоит – иначе ремонтировать впоследствии придется уже стиральную машину, а это точно приведет к большим затратам.



Стиральную машину нужно подключать правильно / Фото Pexels

Лучше всего в таком случае будет сразу же обратиться к специалисту, чтобы он устранил проблему.