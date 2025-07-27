Малина является популярной летней ягодой, поэтому для того, чтобы с каждым годом урожай увеличивался, нужно удалять слабые, поврежденные и больные побеги, пишет 24 Канал со ссылкой на "Хорошие новости".

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Как обработать малину летом?

Дачники советуют контролировать густоту кустов. Слишком загущенная малина способна препятствовать доступу воздуха и солнца. Регулярное обновление побегов и правильная форма куста позволяет растению направить все силы на образование сочных и крупных ягод.

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Обрезку очень полезно делать в том случае, если уже несколько сезонов подряд наблюдаются мелкие кусты. После обработки куст малины будет давать ведро ягод за сезон.



После обрезки урожай малины увеличится / Фото Pexels

Нельзя удалять прошлогодние побеги, поскольку именно они формируют лучшие плоды. Удаление этих веток приведет к снижению урожая. Дачники советуют сначала дождаться плодоношения, а уже потом смотреть на то, нуждаются ли они в обрезке. С таких веток можно удалять лишние ответвления, плодоножки и пораженные листья.

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После прореживания куст малины должен вырасти на полтора метра в длину. Если так произойдет, то это будет хорошим знаком. Садоводы могут ожидать щедрого урожая. Обрезку нельзя пропускать ни одного года, потому что она формирует урожай и влияет на щедрый и вкусный урожай.