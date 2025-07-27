Малина є популярною літньою ягодою, тому для того, щоб з кожним роком урожай збільшувався, потрібно видаляти слабкі, пошкоджені та хворі пагони, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Як обробити малину влітку?

Дачники радять контролювати густоту кущів. Занадто загущена малина здатна перешкоджати доступу повітря та сонця. Регулярне оновлення пагонів та правильна форма куща дозволяє рослині спрямувати всі сили на утворення соковитих та великих ягід.

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Обрізку дуже корисно робити у тому випадку, якщо вже кілька сезонів поспіль спостерігаються дрібні кущі. Після обробки кущ малини даватиме відро ягід за сезон.



Після обрізки урожай малини збільшиться / Фото Pexels

Не можна видаляти минулорічні пагони, оскільки саме вони формують найкращі плоди. Видалення цих гілок призведе до зниження урожаю. Дачники радять спочатку дочекатися плодоношення, а вже потім дивитися на те, чи потребують вони обрізки. З таких гілок можна видаляти зайві відгалуження, плодоніжки та уражене листя.

До слова, одеські садівники рекомендують обрізку аґрусу відразу після збору ягід, що допомагає збільшити врожайність

Після проріджування кущ малини повинен вирости на півтора метра у довжину. Якщо так станеться, то це буде добрим знаком. Садівники можуть очікувати на щедрий урожай. Обрізку не можна пропускати жодного року, бо вона формує урожай та впливає на щедрий та смачний урожай.